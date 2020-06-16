2020-06-16T17:26:53+03:00
Общество

Открыть рестораны в Самаре могут уже через неделю

В постановлении их работу ограничили до 25 июня. А дальше возможно чудо
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре уже хотят открыть рестораныВ Самаре уже хотят открыть рестораны
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В Самаре уже 25 июня могут открыть рестораны и кафе. Это следует из очередного постановления губернатора Самарской области, которым он продлил режим самоизоляции до 23 июня. При этом запрет на работу кафе и баров продлили до 25 июня. В этот день, напомним, начнется голосование за поправки в Конституцию по спискам. Возможно, к этой светлой дате подгадают и открытие общепита, по которому так соскучились горожане.

Напомним, что кафе, рестораны, бары не работают уже с марта. Их закрыли первым делом, разрешив торговать едой и напитками только на вынос или на доставку. За это время многие рестораны начали производить блюда на вынос, переквалифицировали официантов и поваров в курьеров. Как говорят эксперты, часть заведений общепита может и не открыться.

Постановление о продлении режима ограничений Дмитрий Азаров подписал 16 июня. Мы подробно разобрали, что будет можно, а чего нельзя с 17 июня и далее.

Сами самарцы уже признавались, что больше всего мечтают об открытии кофеен, баров и фитнес-центров. Раньше не хватало также салонов красоты, но они открылись еще в апреле.

Куда пойдете первым делом, когда отменят режим самоизоляции?.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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