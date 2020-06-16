В парке Металлургов в Самаре поднялся уровень воды
Представители МАУ «Парки Самары» рассказали, как обстоят дела с водоснабждением в парке 50 лет Октября. Напомним, ранее многие жители города высказывали обеспокоенность уровнем воды в местном озере. По словам некоторых горожан, оно стало больше походить на болото из-за пересыхания.
– Сейчас введено дополнительное водоснабжение. Только за текущую неделю уровень воды начал подниматься. На данный момент он вырос на пять сантиметров, – говорится в сообщении представителей ведомства в твиттере.
Напомним, ранее администрация Самары сообщила в ответ обеспокоенным горожанам, что подачи воды в озеро не хватало, поэтому было принято решение подключить резервные каналы.
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ИСТОЧНИК KP.RU