В парке Металлургов в Самаре поднялся уровень воды

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:48:56+03:00

По сообщению специалистов, он вырос на 5 сантиметров

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Представители МАУ «Парки Самары» рассказали, как обстоят дела с водоснабждением в парке 50 лет Октября. Напомним, ранее многие жители города высказывали обеспокоенность уровнем воды в местном озере. По словам некоторых горожан, оно стало больше походить на болото из-за пересыхания.

– Сейчас введено дополнительное водоснабжение. Только за текущую неделю уровень воды начал подниматься. На данный момент он вырос на пять сантиметров, – говорится в сообщении представителей ведомства в твиттере.

Напомним, ранее администрация Самары сообщила в ответ обеспокоенным горожанам, что подачи воды в озеро не хватало, поэтому было принято решение подключить резервные каналы.

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ИСТОЧНИК KP.RU