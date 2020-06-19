2020-06-19T11:52:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре впервые за 15 дней никто не умер от коронавируса

19 июня выжили все пациенты и никто не пострадал
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Сегодня врачи все спаслиСегодня врачи все спаслиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре впервые за 15 дней никто не умер от коронавируса. До этого пациенты с инфекцией умирали каждый день с шестого июня, по 2-3 человека. Чаще всего "коронавирус" убивал пожилых людей, основные жертвы - женщины старше 60 с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Среди умерших было двое мужчин 43 и 29 лет, которые не имели никаких дополнительных заболеваний, но очень тяжело переносили инфекцию в своём организме. Всего на 19 июня в Самаре умерли 53 человека. Абсолютное большинство погибших это люди пожилого возраста. Именно для них коронавирус опаснее всего. Именно о них уже не раз призывали позаботиться, просто надевая перчатки и маски, соблюдая социальную дистанцию. Пожилые люди все чаще оказываются на больничных койках с новой инфекцией как раз после отмены ряда ограничений. Среди молодых людей много бессимптомных носителей, но они опасны для окружающих.

Показатель смертности в регионе ниже в 1,5 раза, чем в среднем по стране. А летальность ниже на 0.1 пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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