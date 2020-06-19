В Самаре зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:48:19+03:00

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Сегодня, 19 июня, в Самарской области зафиксировано большое число заболевших коронавирусом. Более половины заразившихся за минувшие сутки в регионе приходится именно на столицу губернии.

– Всего по данным на сегодня в Самаре 47 заболевших. 24 из них ранее контактировали с уже заболевшими COVID-19. Всего в области 4183 инфицированных, 2110 из которых выздоровели и были выписаны, а 53 – скончались, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе. Добавим, что впервые за несколько дней в регионе никто не умер от COVID-19.

В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлены минимум до 23 июня. Горожан просят соблюдать самоизоляцию, социальное дистанцирование и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU