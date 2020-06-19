В Тольятти будут судить главу департамента транспорта

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:03:21+03:00

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павла Баннова. Чиновника обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств - более 8,5 млн рублей.

По версии следствия, в 2017 году минтранс региона и мэрия автограда заключили соглашение о предоставлении субсидии на ремонт дворов многоквартирных домов и проездов к ним. Работы были предусмотрены в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)».

Министерство транспорта выделило необходимую сумму. После чего, по данным следователей, Павел Баннов заключил контракт с одним из ООО. Компания выполнила работы, за это ей заплатили более 79 млн рублей.

- Из этой суммы 8 млн 517 тысяч рублей явились нецелевым расходованием бюджетных денег, поскольку выполненные на данные средства работы не соответствовали условиям соглашения, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В скором времени чиновник окажется на скамье подсудимых. Его дело рассмотрит суд Центрального района Тольятти.

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ИСТОЧНИК KP.RU