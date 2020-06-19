2020-06-19T20:26:52+03:00
Общество

Перекрыт последний пролет эстакады на трассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС

Масштабную стройку с высоты птичьего полета запечатлел видеоблогер Александр Карягин
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Масштабная стройка ведется круглосуточноМасштабная стройка ведется круглосуточноФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Тольятти перекрыт последний пролет эстакады на 974 км трассы М-5 «Урал». Напомним, там строят трехуровневую автомобильную развязку, что должна решить проблему с пробкой на Жигулевской ГЭС. Сейчас рабочие перекрыли последний пролет путепровода, что идет над железнодорожными путями. Теперь им предстоит собрать основание для дорожного полотна.

Перекрытие последнего пролёта / эстакада на 974 километре трассы М-5 Урал г.Тольятти / Russia.#александркарягин #тольятти #samararegion инфо https://psk-holding.ru/ инфо https://trkterra.ru/news/society/news-rus/zavershenie-stroitelstva-razvyazki-na-m-5-v-tolyatti-perenesli-na-leto качественная полиграфия https://greencat.su/ location 53 28'55.2"N 49 30'48.7"E моя почта rus.point@mail.ru Интересные факты о разных уголках нашей Земли. https://zen.yandex.ru/ourhistory

На каком этапе сейчас находится строительство, хорошо видно на кадрах, что снял видеоблогер Александр Карягин. Стартовал ремонт дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС 1 марта 2017 года. Сейчас работы на данном участке идет круглосуточно. Из-за ремонтных работ на трассе действуют ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам.

Читайте также:

Стало известно расписание ограничения движения на трассе М-5 в Тольятти

Там будут вестись работы по монтажу опоры ЛЭП

(Подробнее)

Все сроки сорваны: развязку трассы «М5» у Тольятти не успеют закончить до конца года

Речь идет о путепроводе возле ГЭС

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские пляжи готовят к снятию ограничений и открытию сезона
В Самаре наградили медиков, борющихся с коронавирусом
Перекрыт последний пролет эстакады на трассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС
"Я всю ночь слушала дыхание дочери": Саша Батенькина из Сызрани пережила страшный приступ
В Самаре проекты НКО получили более 185 млн рублей в конкурсе Президентских грантов
Подготовка к празднованию 170-летия Самарской губернии стартовала
«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч с «Ахматом»
В Тольятти будут судить главу департамента транспорта
В Похвистневе парень уехал с застолья на чужой машине и влетел в забор
Как будут ходить электрички 24 июня 2020 года в Самарской области
В Самаре в 2020 году обустроят «Гитар-парк»
В Самаре люди переболели коронавирусом и не знали этого
В Самарской области задержали поддельные трусы и футболки на 28 млн рублей
АВТОВАЗ выпустил юбилейный 450-тысячный автомобиль LADA Vesta
Появилось видео с репетиции воздушного Парада Победы 2020 в Самаре
На матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» будет 4,2 тысячи болельщиков
В Тольятти задержали 16-летнего грабителя, который выглядел на 20 лет
В Самарской области задержали наркокурьера из Брянской области
В Самаре готовятся открыть ТЦ и это показали на видео