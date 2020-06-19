Перекрыт последний пролет эстакады на трассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:26:52+03:00

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В Тольятти перекрыт последний пролет эстакады на 974 км трассы М-5 «Урал». Напомним, там строят трехуровневую автомобильную развязку, что должна решить проблему с пробкой на Жигулевской ГЭС. Сейчас рабочие перекрыли последний пролет путепровода, что идет над железнодорожными путями. Теперь им предстоит собрать основание для дорожного полотна.

Перекрытие последнего пролёта / эстакада на 974 километре трассы М-5 Урал г.Тольятти / Russia.#александркарягин #тольятти #samararegion инфо https://psk-holding.ru/ инфо https://trkterra.ru/news/society/news-rus/zavershenie-stroitelstva-razvyazki-na-m-5-v-tolyatti-perenesli-na-leto качественная полиграфия https://greencat.su/ location 53 28'55.2"N 49 30'48.7"E моя почта rus.point@mail.ru Интересные факты о разных уголках нашей Земли. https://zen.yandex.ru/ourhistory

На каком этапе сейчас находится строительство, хорошо видно на кадрах, что снял видеоблогер Александр Карягин. Стартовал ремонт дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС 1 марта 2017 года. Сейчас работы на данном участке идет круглосуточно. Из-за ремонтных работ на трассе действуют ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам.

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ИСТОЧНИК KP.RU