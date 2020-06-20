2020-06-20T15:25:58+03:00
Общество

В Самаре двух детей спасли от коронавируса

47 пациентов выписали из больниц и с домашнего лечения за сутки в Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре продолжают выписывать тех, кто победил коронавирусВ Самаре продолжают выписывать тех, кто победил коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Два ребенка вылечились от коронавируса в Самарской области. Об этом стало известно 20 июня из сообщения оперативного штаба региона.

- Всего в Самарской области за сутки выздоровели 47 человек, из них 41 находились на амбулаторном лечении. Приятная новость - не умер ни один человек с коронавирусом, - заверили в оперативном штабе.

Всего за все время выздоровели 2196 человек, это уже больше половины от общего числа зараженных и означает, что переломный момент в преодолении пандемии в регионе пройден.

Сейчас под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 648 человек. Но это не означает, что у всех найдут опасную инфекцию. Напомним, что за сутки на 20 июня заболели 67 человек, всего в регионе за все время были заражены 4250 пациентов.

Ранее мы рассказывали, как медики спасли 130-килограммовую пациентку, у которой были очень маленькие легкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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