Коронавирус в Самаре, последние новости на 21 июня 2020 года: к Параду Победы болеть стали меньше

21 Июнь 2020 2020-06-21T00:04:39+03:00

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До Парада Победы в Самаре 24 июня 2020 года остаются считанные дни. Все уже готово последние репетиции состоялись. Да и коронавирус сдает позиции, не в смлах больше мешать нормальной жизни горожан. 4250 человек заразились за все время - больше половины уже выздоровели. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 21 июня 2020 года и разбираемся, что важного сейчас происходит, о чем не стоит забывать и за что в их профессиональный праздник стоит особенно поблагодарить врачей.

1843 человека заразились коронавирусом в Самаре за все время, начиная с марта. Тольятти отстает примерно в 1,8 раз - здесь 1044 человека заразились за все время. Сейчас в регионе 648 человек находятся под меднаблюдением - у них подозревают коронавирус, но то ли анализы пока ничего не показали, то ли сделать их еще не успели.

Всего в регионе 4250 случаев коронавируса за все время. 2196 пациентов поправились и избавились от коронавируса - в последние сутки 47 человек и среди них двое детей. И это хороший результат. Конечно же, спасибо стоит сказать медикам, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Как рассказал накануне глава информационного штаба Николай Ренц, на передовой оказались около 2100 медработников. Больше 400 человек "перетянули" в ковидные госпитали из других больниц, со всего региона. И они согласились на этот подвиг. Врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко рассказал, что это был очень сложный период в жизни самарского здравоохранения: инфекция была новая, неизученная, чего от нее ожидать было непонятно. Но теперь у самарской медицины есть опыт и - самое главное - все то оборудование, которое было закуплено на федеральные и региональные деньги. Оно обязательно пригодится.

И немного околокоронавирусных новостей из жизни города:

- на самарские пляжи привозят песок. Скоро можно будет развлекаться и наслаждаться. Правда, пока просят быть осторожнее, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Да-да, даже на пляже,

- с понедельника 22 июня в Самаре заработают торговые центры. Персонал вовсю к этому готовится: открытие будет непростым, нужно соблюдать санитарные правила, следить за чистотой и покупателями, которые все норовят снять маску,

- а вот ресторанам открываться пока не разрешают. Рестораторы написали губернатору открытое письмо, а он ответил и предложил поговорить. Следим за ситуацией.

Текущий режим повышенной готовности действует до 23 июня. Затем придется принимать новые решения. Ждем и надеемся, что Самарская область будет становиться все здоровее. Берегите себя, носите маски и не болейте!

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ИСТОЧНИК KP.RU