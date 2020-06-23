2020-06-23T11:58:12+03:00
Общество

Названо точное время салюта в честь Парада Победы 2020 в Самаре

Самарцам объяснили, откуда лучше смотреть на праздничный фейерверк
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре покажут отличный фейерверкВ Самаре покажут отличный фейерверк
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Названо время салюта в честь Парада Победы в Самаре 24 июня 2020 года. Он пройдет на набережной у Ладьи, после 22.00. По документам время начала фейерверка именно в десять вечера, но начало могут совсем немного задержать.

Известно, что для салюта привлекли две новые салютные установки. Праздничное мероприятие будет состоять из двух частей: сначала прозвучат залпы салюта, а затем покажут фейерверк. Всего выпустят около 400 залпов, это будут "Ассоль", "Вега", "Посолнух".

Пускать на набережную будут в масках и перчатках, через специальные рамки. Если у кого средств защиты не будет, их вручат на месте. Также будут выдавать антисептики. Без средств защиты присутствовать на мероприятии будет нельзя. Полицейские будут следить за порядком.

После салюта жителей по домам развезет общественный транспорт. При этом горожан просят быть ответственными и предпочтительно полюбоваться салютом в онлайн-трансляциях или из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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