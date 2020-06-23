Дмитрий Азаров рассказал о работе детских садов после отмены режима самоизоляции

23 Июнь 2020 2020-06-23T22:29:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем инстаграме ответил на вопросы подписчиков. Одним из самых популярных был вопрос про работу детских садов после отмены режима самоизоляции. Глава региона отметил, что на данный момент нет возможности этого сделать, поэтому свою работу продолжат дежурные группы.

– На данный момент, этот вопрос не согласован с Роспотребнадзором. Но мы изменили режим приема ребенка в детский сад: если раньше требовались справки от обоих родителей, что они работают, сегодня – достаточно справки одного родителя. И ребенок может посещать дежурные группы, – сказал Дмитрий Азаров.

Отметим, сегодня, 23 июня, в Самарской области сняли режим самоизоляции. Послабления коснулись некоторых сфер, однако некоторые из них продолжат быть закрытыми до 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU