2020-06-26T10:43:10+03:00
Общество

Эта ночь в Самарской области стала самой холодной за 37 лет

Сразу три метеостанции обновили температурные рекорды
Владислав КИРСАНОВ
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Средняя температура конца июня в региона ниже нормы на 3 градусаСредняя температура конца июня в региона ниже нормы на 3 градусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приволжском УГМС сообщили, что этой ночью, 26 июня, в Самарской области была рекордно низкая температура. Сразу три метеостанции обновили свои рекорды 37-летней давности.

– В Авангарде, Кинель-Черкассах и Клявлино было +1, +2,9 и +3,7 градусов соответственно. Отклонение от прошлых лет составило 1,5, 2,1 и 0,3 °С. Холоднее было только в 1983 году, – говорится в сообщении синоптиков.

На ближайших выходных в Самарской области станет теплее – 25 градусов в субботу и 27 – в воскресенье. Однако возможны осадки, местами ожидается гроза. Ветер будет порывистым до 15-18 метров в секунду. Средняя температура в конце июня ниже нормы на 3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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