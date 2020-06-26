В Самаре у "двойки" изменится конечная

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:42:52+03:00

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В Самаре изменится конечная остановка у автобуса №2, он будет немного по-другому ездить в районе сквера Высоцкого. Высаживать пассажиров автобус будет на остановке ул. Ленинградская по ул. Самарской. А вот забирать пассажиров водитель будет на остановке ул. Высоцкого по ул. Галактионовская.

Сами жители замечают, что это вполне логичное обновление, ведь до этого приходилось сразу решать, на какой автобус идти: 23, 41 и 2 останавливались в разных местах и просто перебежать было не так уж быстро.

- Данные изменения вносятся в целях улучшения транспортного обслуживания жителей города, - отметили в департаменте транспорта в свою очередь.

В этом же посте жители уточнили, будет ли перекрываться движение по ул. Некрасовская/Галактионовская. В департаменте отметили, что этого не произойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU