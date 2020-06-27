2020-06-27T10:03:15+03:00
Общество

От удара «Жук» вылетел на газон: стали известны подробности ночного ДТП на ул.Советской Армии

В дорожно-транспортном происшествии пострадало четыре человека
Ольга НОВИКОВА
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Не обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МВД по Самарской областиНе обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МВД по Самарской области
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Серьезное ДТП произошло в Самаре вечером ы пятницу, 26 июня. Около 22.15 вечера на улице Советской Армии в районе дома №125 лоб в лоб столкнулись две иномарки. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, по предварительным данным в ДТП виноват 29-летнийй водитель автомобиля Kia Rio. Он выехал на «встречку» и там буквально протаранил другую иномарку - Nissan Juke, за рулем которой сидела 37-летняя женщина.

Удар был такой сильный, что «Жук» вылетел на газон. В результате ДТП пострадало четыре человека – водителя Kia Rio и двух его пассажиров 34-ти и 35-ти лет скорая помощь увезла в больницу. Автомобилистка на «Жуке» тоже пострадала, однако медики оказали ей помощь на месте и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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