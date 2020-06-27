2020-06-27T11:42:55+03:00
Общество

В Самарской области объявили желтый уровень опасности, ждут грозу и ураган

Во второй половине июня 27 июня погода испортится
Ольга НОВИКОВА
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Погода готовит самарцам очередные сюрпризыПогода готовит самарцам очередные сюрпризыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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27 июня в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Как предупреждают синоптики Приволжского УГМС, во второй половине дня на территории Самарской области местами пройдут грозы и ливни, сопровождаемые сильным, шквалистым западным ветром – его порывы будут достигать скорости 17- 22 метра в секунду. Хотя температура воздуха прогреется до +22…+27 градусов.

Такая же погода сохранится и ночью с субботы на воскресенье. В последний выходной июня, 28 числа, тоже местами ожидаются дожди и грозы.

- Погода в Самарской области ожидается тёплой с кратковременными дождями, отдельными грозами и усилением ветра, -пояснили в Приволжском УГМС. – Ее будут формировать фронтальные разделы атлантического циклона, перемещающегося вглубь материка.

Синоптики предупреждают – снова грядет похолодание. Очередная порция арктического воздуха проникнет в регион в начале следующей недели вслед за холодным атмосферным фронтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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