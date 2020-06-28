Дмитрий Азаров: "Жители Самарской области проявили высокую активность при голосовании по поправкам в Конституцию"
В Самарской области уже несколько дней длится голосование по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, у жителей всей страны есть неделя, чтобы сделать свой выбор: участки открылись 25 июня и будут работать по 1 июля включительно.
Такое продолжительное голосование проводится в нашей стране впервые. И это вполне оправдано - у нас, как и в других регионах, действует особый режим, и важно создать для людей возможности проголосовать безопасно, избегая скопления людей на участках, - констатировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По словам главы региона, желающих выразить свое мнению по поправкам в Конституцию довольно много: за первые дни проголосовали уже сотни тысяч жителей Самарской области, точное число, правда, пока не называется.
- Это говорит о высокой гражданской активности самарцев, понимании важности этого вопроса, - считает Дмитрий Азаров. - Люди приходят на участки для голосования и в выходные, несмотря на дачный сезон и тёплую солнечную погоду.
Губернатор призывает тех, кто еще не выразил свое мнению по важнейшему вопросу последнего времени, сделать это в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU