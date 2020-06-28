2020-06-28T21:18:24+03:00
Общество

Открытие ботанического сада после карантина в 2020 году: когда начнет работу

Рассказываем, как самарцам попасть туда и какие требования внутри придется соблюдать
Александра БУДАЕВА
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Экскурсии пока не проводят, но и просто прогуляться по Ботаническому саду -уже хорошоЭкскурсии пока не проводят, но и просто прогуляться по Ботаническому саду -уже хорошоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области с 29 июня открывается Ботанический сад, самарцы смогут попасть внутрь с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

- Сотрудники Ботанического сада в период самоизоляции ухаживали за растениями и продолжали свою научную деятельность, - сообщил ректор Самарского университета Владимир Богатырев. - Мы призываем наших гостей бережно относиться к этой особо охраняемой природной территории.

Внутри посетителей попросят соблюдать социальную дистанцию, про маски пока никто ничего не говорит.

Посетителей пока не пустят в оранжерею, плюс сотрудники не будут в ближайшее время проводить экскурсии.

Напомним, с 14 августа 2017 года Ботанический сад был на реконструкции, открыли его год назад - в июне 2019. Внутри растут более 1200 тропических растений, для посетителей обустроили удобные маршруты в тени редких растений и в окружении удивительных цветов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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