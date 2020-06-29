Самарская сетевая компания дала энергию «Року на Волге»

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:15:13+03:00

В прямом эфире за мероприятием, проведенным при участии энергетиков, наблюдали около 6 миллионов человек

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По поручению Правительства Самарской области Самарская сетевая компания обеспечила надежное энергоснабжение рок-концерта групп «Би-2» и «Сплин», прошедшего 28 июля на палубе баржи в акватории Волги. Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Рок на Волге» и транслировалось в режиме онлайн. По данным Департамента информационной политики администрации Самарской области, в прямом эфире за мероприятием, проведенным при участии энергетиков, наблюдали около 6 миллионов человек.

Для энергоснабжения плавучей сцены Самарская сетевая компания установила два основных и один резервный дизельные генераторы общей мощностью 500 киловатт. Специалисты компании обеспечили подключение звукового и светового оборудования, несли дежурство в процессе репетиций и самого рок-концерта. В составе временной рок-вахты ССК несли дежурство: мастер Центрального участка Иван Федоров, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Алексей Панфилов и мастер Центрального участка Евгений Старостин.

Плавучий рок-концерт далеко не первое крупное мероприятие, которое помогает организовать ССК. В 2019 году по поручению Правительства Самарской области специалисты энергокомпании обеспечивали энергией Всероссийский сельский сабантуй в селе Камышла.

ИСТОЧНИК KP.RU