В Самарской области задержали мошенника из Ижевска

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:06:19+03:00

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Полицейские Сызрани задержали подозреваемого в мошенничестве. Дело в том, что местный житель откликнулся на объявление о продаже монтажной пилы, после чего перечислил продавцу 21 тысячу рублей. Однако покупку так и не получил.

– Продавцом оказался житель Удмуртской республики. Он убедил перевести в счет предоплаты деньги. Затем отправил квитанцию, после этого сызранец отправил оставшуюся часть, но спустя неделю товар не увидел, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские задержали 34-летнего жителя Ижевска. Он признал свою вину, а также пояснил, что забрал товар из транспортной компании еще до отправки. Теперь его проверяют на совершение аналогичных преступлений, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU