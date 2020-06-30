2020-06-30T12:17:22+03:00
Происшествия

В Самаре из-за пожара в захламленной квартире на Физкультурной эвакуировали 15 человек

Пожарные тушат пожар уже несколько часов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ранним утром заполыхала квартира на пятом этаже многоквартирного домаРанним утром заполыхала квартира на пятом этаже многоквартирного домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 30 июня, на улице Физкультурной, 2 в Самаре произошел пожар. Там в восьмом часу загорелась квартира на 5 этаже дома.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:55. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». В целях безопасности из пятиэтажки эвакуировали 15 человек, в том числе двоих детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Локализация пожара была объявлена в 10:58. Сейчас пожарные занимаются его ликвидацией. Тушение заняло так много времени, потому что квартира была захламлена. Сотрудникам МЧС сложно было добраться до очага возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают 38 человек и 11 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сыграют ли Оренбург и Урал 1 июля 2020 года в матче 25 тура РПЛ
В Самаре из-за пожара в захламленной квартире на Физкультурной эвакуировали 15 человек
От коронавируса в Самарской области выздоровели еще 79 человек
В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру
Медики раскрыли причины смерти еще трех пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
В Самарской области за сутки коронавирусом заразился еще 51 человек
В Самаре приняли военную присягу 39 спортсменов-чемпионов
Житель Самарской области вырастил на своем участке 138 кустов конопли
В Самарской области мотоциклист погиб после ДТП с ЗИЛом коммунальщиков
На Грушинский фестиваль подали рекордное количество заявок
Божович согласился на сокращение компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»
В Самарской области задержали мошенника из Ижевска
Самару ждет обжигающая жара до 30 градусов
В Самаре рассказали о сроках окончания дистанционного обучения
Стали известны результаты теста «Крыльев Советов» на коронавирус
В Самаре утилизировали 3 кг красной икры
В Самарской области несколько суток ищут пропавшего подростка
На полигоне бытовых отходов АО «Экология» нашли нарушения
Железнодорожное направление «Москва - Самара» попало в топ самых популярных среди россиян этим летом
В Сызрани мотоциклист сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы
На следующей неделе подведут итоги конкурса «Медицина – мое призвание»
В Самаре ждут лесных пожаров
Самарская сетевая компания дала энергию «Року на Волге»
Туристов попросили не ехать на Грушинскую поляну из-за комаров, клещей и COVID