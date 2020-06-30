В Самаре из-за пожара в захламленной квартире на Физкультурной эвакуировали 15 человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:17:22+03:00

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Утром во вторник, 30 июня, на улице Физкультурной, 2 в Самаре произошел пожар. Там в восьмом часу загорелась квартира на 5 этаже дома.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:55. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». В целях безопасности из пятиэтажки эвакуировали 15 человек, в том числе двоих детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Локализация пожара была объявлена в 10:58. Сейчас пожарные занимаются его ликвидацией. Тушение заняло так много времени, потому что квартира была захламлена. Сотрудникам МЧС сложно было добраться до очага возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают 38 человек и 11 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU