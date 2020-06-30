Куйбышевский район на сутки останется без воды

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:27:54+03:00

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С 10 утра 2 июля сразу несколько десятков улиц в Куйбышевском районе Самары останутся без холодного водоснабжения. В зоне реконструкции Фрунзенского моста рабочие будут проводить замену подземных коммуникаций. Они попадают в полосы отвода строительных работ.

– Воды не будет ровно сутки – до 10 утра 3 июля. Специалисты демонтируют старую трубу, отремонтируют запорную арматуру, а также уложат новый водовод диаметром 1000 мм, – сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Список адресов можно узнать на сайте коммунальщиков. Для жителей будут организованы бойлеры с питьевой водой. Их расположат по четырем адресам: Егорова, 18, Зеленой, 7, Бакинской, 27, а также на Новокуйбышевском шоссе, 54.

ИСТОЧНИК KP.RU