Куйбышевский район на сутки останется без воды
С 10 утра 2 июля сразу несколько десятков улиц в Куйбышевском районе Самары останутся без холодного водоснабжения. В зоне реконструкции Фрунзенского моста рабочие будут проводить замену подземных коммуникаций. Они попадают в полосы отвода строительных работ.
– Воды не будет ровно сутки – до 10 утра 3 июля. Специалисты демонтируют старую трубу, отремонтируют запорную арматуру, а также уложат новый водовод диаметром 1000 мм, – сообщает пресс-служба «РКС-Самара».
Список адресов можно узнать на сайте коммунальщиков. Для жителей будут организованы бойлеры с питьевой водой. Их расположат по четырем адресам: Егорова, 18, Зеленой, 7, Бакинской, 27, а также на Новокуйбышевском шоссе, 54.
ИСТОЧНИК KP.RU