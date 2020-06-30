2020-06-30T16:08:25+03:00
Общество

Стало известно, в каком роднике Самарской области обнаружили фекальное загрязнение

В регионе подвели итоги экологической акции ИД «Комсомольская правда» - «Родники Самарской области»
Евгения ВАСИНА
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Журналисты, эксперты и партнеры акции посетили малоизвестные источники в трех районах областиЖурналисты, эксперты и партнеры акции посетили малоизвестные источники в трех районах областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области более 1500 родников. Они питают реки и озера региона, а некоторые являются единственным источником чистой воды для местных жителей. Потому особенно важно обратить внимание на эти бесценные дары природы.

«Комсомольская правда - Самара» при поддержке регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в первый месяц лета провела экологическую акцию «Родники Самарской области». Журналисты, эксперты и партнеры акции посетили малоизвестные источники в трех районах области. Воду из девяти родников отправили на экспертизу. Итоги поездки обсудили на круглом столе в виртуальном пресс-центре «Комсомолки».

Как рассказала начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ «Самарский ЦСМ» Наталья Кварацхелия, в целом по большинству показателей все образцы оказались в пределах нормы. В воде не было привкуса, мутность была менее 0,5 мг на кубический дециметр. Показатель ph в норме во всех образцах. Также низким оказался показатель наличия нитратов в пробах, это означает, что удобрения не попадают в воду.

В родниках «Тростянский», «Фонтан» и в источниках в поселениях Красный Ключ и Заборовка была низкая жесткость от 2,1 до 6,4, это значит, что в пробах низкое содержание солей кальция и магния. Также на всех родниках оказалась низкая общая минерализация от 163 до 683, при норме от 1000 до 1500.

Содержание органических веществ тоже оказалось даже ниже нормы, очень мало в воде было сульфатов и хлоридов. Опасения вызвал лишь родник в Уваровке Сызранского района. Эксперты нашли в воде из этого источника фекальное загрязнение, то есть воду оттуда нужно обязательно кипятить.

В «Горенке» в четыре раза превышено общее микробное число, возможно, это связано с тем, что вода собирается в чаше и там удобная среда для размножения микроорганизмов.

В Самарской области проверили состояние природных источников.Андрей ТАНАЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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