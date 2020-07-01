Последнюю квартиру в Самарской области выиграл сельчанин

1 Июль 2020 2020-07-01T16:47:33+03:00

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В Самарской области нашли обладателя последней квартиры, которая стала наградой проголосовавшим по поправкам в Конституцию РФ. И им в этот раз оказался мужчина из села Васильевка Ставропольского района.

Для сельчанина, который пришел на участок со всей семьей, это стало сюрпризом. Даже на фото видно, как он удивлен своей удаче.

Счастливчика поздравил глава района. Вообще, Ставропольский район оказался настоящим эльдорадо. Здесь больше шести человек выиграли денежные призы. Ну а человек, получивший квартиру, теперь будет ходить на все выборы и голосования.

До этого квартиру выиграла многодетная жительница Тольятти. А вторая досталась жительнице Самары. В Сызрани домохозяйка выиграла автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU