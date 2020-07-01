2020-07-01T16:49:33+03:00
Происшествия

Жителя Тольятти будут судить за кражу денег с банковской карты

Мужчина сходил за продуктами знакомой, но карточку решил не возвращать
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до шести лет тюрьмыЗадержанному грозит до шести лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Тольятти задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Установлено, что 22-летняя девушка обратилась к родственнику своего сожителя за помощью. Она дала 23-летнему безработному парню свою банковскую карту, пин-код от нее и попросила сходить за продуктами в магазин.

– Молодой человек исполнил просьбу, однако карточку не вернул. В течение нескольких дней он снял в банкоматах города 16,5 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Если вина местного жителя будет доказана, ему грозит до шести лет тюрьмы. Правоохранители напоминают гражданам: нельзя сообщать третьим лицам пин-коды от своих карт и содержание смс-сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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