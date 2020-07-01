Стало известно, как вернуть билеты на фестиваль «Рок над Волгой 2020»

1 Июль 2020 2020-07-01T17:14:03+03:00

Возврат билетов, приобретенных на фестиваль «Рок над Волгой 2020» в Самаре, стартует со 2 июля

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Появилась инструкция по возврату билетов на фестиваль «Рок над Волгой», который должен был пройти в июне 2020 года на стадионе «Самара Арена». Эта процедура стартует с четверга, 2 июля.

К возврату будут принимать только те билеты, которые были куплены в компании КАССИР.РУ и на официальном сайте организатора мероприятия. Они должны быть целыми и без видимых повреждений.

Чтобы вернуть деньги за электронные билеты, придется заполнить специальную форму заявления на возврат, предоставить скан-копии паспорта и самого билета. Обращения рассмотрят в течение 10 дней. Подробнее о том, как вернуть билеты, можно узнать здесь.

Напомним, что проведение фестиваля «Рок над Волгой» на самарском стадионе в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы нашли, как порадовать поклонников рок-музыки. Они устроили в Самаре необычный концерт - «Рок на Волге», где группы «Сплин» и «Би-2» выступили на баржах. Посмотреть его можно было онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU