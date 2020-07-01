В Самарской области мужчина подумал, что его обокрали, и поджег женщину

1 Июль 2020 2020-07-01T18:13:38+03:00

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В Самарской области на днях огласили приговор жителю села Троицкое, что в Сызранском районе. Мужчину признали виновным в совершении сразу двух преступлений.

Как выяснили следователи, в августе 2019 года злоумышленник решил, что женщина украла у него деньги. Он так расстроился, что облил ее бензином и поджег. Потерпевшая попала в больницу, где вскоре скончалась.

В тот же день обвиняемый облил бензином и вторую односельчанку. Ее он тоже угрожал "спалить", но так и не сделал этого. Правоохранители задержали дебошира и вменили ему причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и угрозы нанесения таких травм.

- Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU