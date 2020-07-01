В Самаре сегодня ночью будут следить за мотоциклистами

1 Июль 2020 2020-07-01T19:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в ночь с 1 на 2 июля сотрудники городской госавтоинспекции проведут профилактический рейд. Они собираются следить за тем, как себя ведут на дорогах водители мотоциклов.

- С целью предотвращения автоаварий с участием двухколесного транспорта и профилактики нарушений ПДД данной категорией участников дорожного движения, сегодня в период с 22.00 до 03.00 на территории Самары будет проведен целенаправленный профилактический рейд "Мотоциклист", - отмечают полицейские.

Представители ГИБДД просят всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть взаимовежливыми.

Напомним, что на днях водитель "Датсуна" сбил 21-летнего мотоциклиста на улице Димитрова. А в Сызрани водитель мотоцикла сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU