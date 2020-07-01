2020-07-01T19:06:40+03:00
Общество

В Самаре сегодня ночью будут следить за мотоциклистами

Полицейские собираются провести профилактический рейд
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция готовится к рейду. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CCGtLDVIncA/?igshid=1lk5nwqs60rb5Полиция готовится к рейду. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CCGtLDVIncA/?igshid=1lk5nwqs60rb5Фото: соцсети
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В Самаре в ночь с 1 на 2 июля сотрудники городской госавтоинспекции проведут профилактический рейд. Они собираются следить за тем, как себя ведут на дорогах водители мотоциклов.

- С целью предотвращения автоаварий с участием двухколесного транспорта и профилактики нарушений ПДД данной категорией участников дорожного движения, сегодня в период с 22.00 до 03.00 на территории Самары будет проведен целенаправленный профилактический рейд "Мотоциклист", - отмечают полицейские.

Представители ГИБДД просят всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть взаимовежливыми.

Напомним, что на днях водитель "Датсуна" сбил 21-летнего мотоциклиста на улице Димитрова. А в Сызрани водитель мотоцикла сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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