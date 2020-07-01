В Самаре сегодня ночью будут следить за мотоциклистами
В Самаре в ночь с 1 на 2 июля сотрудники городской госавтоинспекции проведут профилактический рейд. Они собираются следить за тем, как себя ведут на дорогах водители мотоциклов.
- С целью предотвращения автоаварий с участием двухколесного транспорта и профилактики нарушений ПДД данной категорией участников дорожного движения, сегодня в период с 22.00 до 03.00 на территории Самары будет проведен целенаправленный профилактический рейд "Мотоциклист", - отмечают полицейские.
Представители ГИБДД просят всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть взаимовежливыми.
Напомним, что на днях водитель "Датсуна" сбил 21-летнего мотоциклиста на улице Димитрова. А в Сызрани водитель мотоцикла сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU