В Самарской области в шести районах явка оказалась больше 93%

1 Июль 2020 2020-07-01T19:31:15+03:00

К 18.00 явка в Самарской области составила 65,56 процентов, ниже всего она в Тольятти

Изменить размер текста: A A

Стали известны первые результаты по явке на голосование в Самарской области по поправкам в Конституцию 1 июля. На 18.00 явка в Самарской области составила 65,56 процентов. Меньше всего людей пришли к этому моменту на избирательные участки в Тольятти, здесь явка ниже, чем в среднем по региону - проголосовали 49% жителей.

В Самаре явка 62,2%, лучше всего проголосовали жители Куйбышевского района - здесь на участки явились 72.93%. Либо же эти люди воспользовались правом на досрочное голосование. Худшую явку показали Железнодорожный и Красноглинский районы.

Из городских округов отличилась Сызрань, здесь процент явки 71%.

Традиционно ряд районов уже к 18.00 превысил порог в 93% по явке. Самый голосующий - Приволжский район здесь явка 96.60%. На втором месте Борский - 94.71, на третьем - Хворостянский., 94.60%. Еще три "активных" это Богатовский, Челно-Вершинский и Похвистневский районы.

Напомним, что в этом году по поправкам в Конституцию РФ голосовали в течение недели. Результаты будут полностью известны уже завтра утром.

ИСТОЧНИК KP.RU