2020-07-01T21:50:10+03:00
Происшествия

В Самарской области будут судить бывшую начальницу ж/д станции, попавшуюся на взятках

За деньги женщина помогала бизнесменам
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело скоро будут разбирать в судеДело скоро будут разбирать в судеФото: Из личного архива
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Следователи закончили разбираться с уголовным делом бывшего начальника железнодорожной станции Сызрань-Город филиала "РЖД" 56-летней Елены Г. Ее обвиняют в получении взяток за незаконные действия и в крупном размере.

- С апреля по декабрь 2018 года обвиняемая незаконно получила взятки на сумму более 250 000 рублей от представителей коммерческих организаций, - делятся своей версией в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По информации стражей порядка, деньги передавались за совершение в пользу бизнесменов незаконных действий – организацию подачи-уборки железнодорожных вагонов на путь необщего пользования, вопреки требованиям заключенных с "РЖД" договоров.

Преступление выявили транспортные полицейские ПФО. Женщина с занимаемой должности уволена. Правоохранители собрали в отношении нее достаточно доказательств. Теперь Елену ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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