2020-07-02T00:15:25+03:00
Общество

В избиркоме рассказали, как голосовали за новую Конституцию самарцы

Губернатор Самарской области приехал в избирательную комиссию, чтобы подвести итоги этого дня
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре все голосовали безопасноВ Самаре все голосовали безопасноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре подводят первые итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Чтобы узнать их из первых уст губернатор приехал в избирком региона. На 18.00 в области на участки пришли около 66%. Глава региона назвал важным опытом проведение такого масштабного голосования в условиях пандемии.

- Многие, кто принял участие в голосовании, предлагают такой же опыт брать на вооружение и в дальнейшем. Это вопрос общественной дискуссии, дискуссии юристов, но самое главное, что это создало условия отсутствия скопления людей на избирательных участках, а значит, — безопасность, - отметил он.

Интересно, что многие участки в Самарской области проверил Роспотребнадзор, санитарный врач отметила, что безопасность голосующих обеспечена на высшем уровне.

А общественные наблюдатели подтвердили легитимность голосования и рассказали, что жителям понравилась новая система и они считают ее очень общей.

А глава избиркома отметил, что уже завтра станут известны итоги голосования.

= Впереди бессонная ночь, ещё один рывок, и я думаю, что подведём достойные итоги общероссийского голосования. Уже завтра в 12 часов областная избирательная комиссии будет проводить заседание по итогам общероссийского голосования на территории Самарской области, -сказал он.

По предварительным данным самыми активными в голосовании стали жители маленьких сел и деревень - это нормальная практика, ведь там легче достучаться до каждого.

- хочу поблагодарить лично каждого, кто пришёл на участки по голосованию и сделал свой выбор по одобрению поправок в Конституцию, внес свой вклад в будущее нашей страны, её стабильное, успешное, устойчивое опережающее развитие, сделал это для России сегодняшней и для будущих поколений россиян, - поблагодарил Дмитрий Азаров всех проголосовавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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