Назван предварительный процент сторонников новой Конституции в Самаре

2 Июль 2020 2020-07-02T02:20:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области считают результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. Пока что обработаны немного больше 51% всех бюллетеней. Но в избиркоме поделились предварительными данными. За поправки проголосовали по предварительным данным более 81%. Часть бюллетеней были испорчены. Чуть более 17% проголосовало против.

В любом случае явка будет корректироваться, интересно, останется ли прежним соотношение вишни, черешни и ирги.

ИСТОЧНИК KP.RU