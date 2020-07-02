Назван предварительный процент сторонников новой Конституции в Самаре
Поддержали поправки в Конституцию больше 80%
Возможность проголосовать получили ВсеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области считают результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. Пока что обработаны немного больше 51% всех бюллетеней. Но в избиркоме поделились предварительными данными. За поправки проголосовали по предварительным данным более 81%. Часть бюллетеней были испорчены. Чуть более 17% проголосовало против.
В любом случае явка будет корректироваться, интересно, останется ли прежним соотношение вишни, черешни и ирги.
ИСТОЧНИК KP.RU