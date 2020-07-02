2020-07-02T09:58:41+03:00
Общество

В Самаре 24-летняя девушка хотела купить зачеты и экзамены за 53 тысячи рублей

Задержанная выступила посредницей во взятке
Владислав КИРСАНОВ
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Возбуждено уголовное дело, ведется расследованиеВозбуждено уголовное дело, ведется расследованиеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Самары получили информацию, согласно которой 24-летняя местная жительница могла оказаться причастной к посредничеству во взяточничестве. Девушка была задержана в момент получения 53 тысяч рублей.

– Эти деньги предназначались для передачи должностному лицу. Он, в свою очередь, должен был поставить оценки на экзаменах и зачетах в учебном учреждении без их фактической сдачи. Деньги были переданы в одном из подъездов дома на улице Ташкентской, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Материалы, собранные полицейскими, переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

ИСТОЧНИК KP.RU

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