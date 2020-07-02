2020-07-02T09:56:43+03:00
Общество

В Самаре сотни домов останутся без горячей воды до середины июля

Центральную отопительную котельную будут проверять повышенным давлением
Владислав КИРСАНОВ
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Граждан просят с пониманием отнестись к такой мереГраждан просят с пониманием отнестись к такой мереФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Часть жителей Самары снова останется без горячей воды. Сегодня, 2 июля, отключат подачу ресурса сразу в сотнях домов города. В областной столице начинаются гидравлические испытания тепломагистралей № 1 и № 3 от Центральной отопительной котельной.

– Подача горячего водоснабжения в пределах улиц Гагарина, Революционной, Скляренко, Врубеля, Московского шоссе, Санфировой, Антонова-Овсеенко, Запорожской, 9 Мая, Промышленности, Авроры будет остановлена до 15 июля текущего года, – сообщает пресс-служба ОАО «ПТС».

ФОТО: ОАО «ПТС»

ФОТО: ОАО «ПТС»

Также коммунальщики просят соблюдать правила безопасности вблизи тепловых камер и трубопроводов надземной прокладки. Кроме того, самарцам не рекомендуют парковать автомобили в районе теплотрасс. Данные испытания необходимы в ходе подготовки города к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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