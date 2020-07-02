2020-07-02T10:24:16+03:00
Общество

Названо число людей, которые поддержали поправки в Конституцию в Самарской области

Сейчас в Самарской области посчитали уже все бюллетени. Избирком озвучил итоговые цифры
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре выбрали свою КонституциюВ Самаре выбрали свою КонституциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области поправки в Констицию РФ одобрили подавляющее большинство проголосовавших. Явка в регионе стала выше, чем в среднем по стране, и составила 69,5%. В избиркоме бюллетени считали всю ночь и уже в 5 утра были готовы поделиться цифрами.

80,5% от всех голосовавших поправки поддержали и отметили «да» в своих бюллетенях. Против высказались в четыре раза меньше - 18,68% от голосовавших.

Напомним, что серьезных нарушений за весь день и предыдущую неделю в регионе наблюдатели не зафиксировали. Они отметили, что выборы были легитимными, безопасность людей была обеспечена на высоком уровне.

Уже после предварительного голосования в регионе высказали свое мнение о Конституции около половины граждан. За день эта цифра еще выросла. Жители выигрывали в лотерее: обладательницами трех квартир стали две женщины из Тольятти и Самары и мужчина из Ставропольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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