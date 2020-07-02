Сегодня в Самарской области стартует Грушинский фестиваль

2 Июль 2020 2020-07-02T10:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 июля, в Самарской области начнется 47-й интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он будет посвящен 75-летию Великой победы и продлится со 2 по 5 июля в режиме онлайн.

– На территории фестивальной поляны на Мастрюковских озерах не будет никаких мероприятий. Вход запрещен и перекрыт. Кроме того, в условиях сложной эпидемиологической ситуации все культурно-массовые мероприятия на территории Самарской области запрещены до особого распоряжения, – говорится в сообщении организаторов.

Однако для всех желающих работает интерактивная карта виртуальных грушинских палаточных лагерей. Каждый сможет зарегистрироваться на сайте фестиваля и принять в нем участие. Следить за трансляциями можно в социальных сетях Грушинского, а также на ютуб-канале.

Ролик Грушинского фестиваля в Самарской области .

ИСТОЧНИК KP.RU