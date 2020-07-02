В Самарской области выбрали лучших исполнителей песенного марафона «Голоса Победы»

2 Июль 2020 2020-07-02T10:47:43+03:00

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Подвал превратился в павильон киностудии, экспонаты школьного музея - в съемочный реквизит, а педагог дополнительного образования - в режиссера-постановщика. Для проекта «Голоса Победы» старшеклассницы 93 тольяттинской школы экранизировали песню «Щербатый месяц» из кинофильма «А зори здесь тихие». Школьницы перевоплотились в героинь произведения. Получился не просто клип, а настоящий мини-спектакль.

Искренность и чистые голоса школьниц покорили народное жюри. За тольяттинских участниц проголосовало больше 5 тысяч человек. Это четвертое место в параде военных песен.

По условиям конкурса «Голоса Победы», который стал совместным проектом Государственной Телерадиокомпании «Самара» и правительства региона, победителям дарят в подарок клип, снятый профессиональной командой ГТРК. Однако старшеклассницы автограда от съемки отказались в пользу другого исполнителя, который покорил их сердца.

«Мы посмотрели видео ребенка, который исполняет песню жестами, и решили подарить возможность снять профессиональной съемкой как раз таки ему, потому что посчитали, что он заслуживает внимания», - рассказывает Екатерина Тотова, ученица школы № 93 Тольятти.

Воспитанник самарской школы-интерната для слабослышащих детей Данила Коман. Общаться и говорить сегодня ему помогают специальные слуховые аппараты. Даня исполнял песню «День Победы». Пятиклассник сделал это не просто как сурдопереводчик, а по-настоящему эмоционально и артистично.

Команда ГТРК «Самара» решила не лишать тольяттинских участниц подарка, при этом исполнив желание девушек. Создать совместный клип ребят. Технические возможности студии позволяют сделать это, соблюдая все ограничения в период эпидемии. На съемки приехал один Даня. С помощью жестов он исполнил непростое для передачи таким способом произведение.

В народной акции «Голоса Победы» проигравших нет. Памятный диплом может получить каждый, скачав его на официальном сайте tvsamara.ru. Даниле Коману памятное свидетельство вручили в главной телевизионной студии. А через несколько дней был готов и первый в жизни мальчика музыкальный клип.

ИСТОЧНИК KP.RU