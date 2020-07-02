Тольяттинский «Акрон» объявил соперников на сборе в Крымске

2 Июль 2020 2020-07-02T11:53:21+03:00

Две недели (с 4 по 18 июля) красно-черные будут тренироваться в Краснодарском крае.

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Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти, который следующий сезон проведет в ФНЛ, отправился на сборы в Краснодарский край. Две недели (с 4 по 18 июля) красно-черные будут тренироваться в Крымске. Там тольяттинцы проведут несколько контрольных игр. Предварительная договоренность есть с рядом местных клубов.

- В двухразовом режиме две недели будем работать в СК «Гигант». Есть предварительные договоренности с соперниками по спаррингам: должны сыграть с «Вистой» из Геленджика 6 июля, «Урожаем» 8 июля, «Краснодаром-2» 11 июля, «СКА-Ростов» 15 июля, - рассказал главный тренер «Акрона» Дмитрий Емельянов. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Кроме того, наставник красно-черных высказался по поводу формирования состава на сезон в ФНЛ.

- Мы сохранили костяк команды. В ситуации с переходом в другую лигу это важно. Из 27 футболистов, которые должны были продолжить играть в «Акроне» весной, в команде остались 19 человек. Хочу поблагодарить за качественную работу покинувших нас ребят. Но в ФНЛ нам нужна свежая кровь – футболисты, которые смогут усилить наш сохраненный костяк. Формирование состава еще не завершается. У нас есть еще больше двух месяцев до закрытия трансферного окна. Будем работать более точечно в оставшееся время, - отметил Емельянов.

Напомним, в свой дебютный сезон на профессиональном уровне «Акрон» выиграл группу «Урал-Приволжье» ПФЛ и получил право играть в дивизионе выше – Футбольной национальной лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU