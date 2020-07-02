В Самаре в ТЦ «Гудок» откроют крытый скейт-парк

2 Июль 2020 2020-07-02T12:07:50+03:00

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В Самаре в этом году откроют новый крытый скейт-парк. На его создание ушло примерно 1,5 месяца. Расположился он на одном из этажей торгового центра «Гудок». Проектировщиками скейт-парка выступила компания XSA RAMPS.

- Это EXIT skatepark. Он состоит из двух активных зон для катания. Это боул - классическая фигура с интересными линиями и архитектурными решениями в виде полусферы и вулкана, уходящего под крышу торгового комплекса; и литая стрит плаза. Вторая часть подходит для новичков. Там будут съемные перила, которые позволят в считанные минуты преображать пространство, - поделились создатели площадки.

Точная дата открытия скейт-парка пока не известна. Однако в XSA RAMPS рассказали, что это произойдет летом - в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU