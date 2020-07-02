2020-07-02T12:07:50+03:00
Общество

В Самаре в ТЦ «Гудок» откроют крытый скейт-парк

Планируется, что площадка начнет работать уже этим летом
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Новый скейт-парк будет отличаться необычными формами и конструкциями / Фото: XSA RAMPSНовый скейт-парк будет отличаться необычными формами и конструкциями / Фото: XSA RAMPSФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Самаре в этом году откроют новый крытый скейт-парк. На его создание ушло примерно 1,5 месяца. Расположился он на одном из этажей торгового центра «Гудок». Проектировщиками скейт-парка выступила компания XSA RAMPS.

- Это EXIT skatepark. Он состоит из двух активных зон для катания. Это боул - классическая фигура с интересными линиями и архитектурными решениями в виде полусферы и вулкана, уходящего под крышу торгового комплекса; и литая стрит плаза. Вторая часть подходит для новичков. Там будут съемные перила, которые позволят в считанные минуты преображать пространство, - поделились создатели площадки.

Точная дата открытия скейт-парка пока не известна. Однако в XSA RAMPS рассказали, что это произойдет летом - в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24