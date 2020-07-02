В тренерском штабе «Крыльев Советов» появился новый помощник

2 Июль 2020 2020-07-02T12:51:12+03:00

Юрий Нагайцев уже работал с Талалаевым Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вместе с Андреем Талалаевым будет работать его старый знакомый

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Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев пригласил на должность старшего тренера команды нового специалиста. Им оказался Юрий Нагайцев.

– Ранее специалист работал с Андреем Талалаевым в «Тамбове», «Пюнике» и «Химках», – говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.

Отметим, что в тренерском штабе КС остались самарские специлисты – Владимир Кухлевский и Виктор Гаус, а также Сергей Корниленко. «Крылья Советов» на данный момент расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице. Следующий поединок самарцы проведут дома против «Ростова». Игра состоится 4 июля и начнется в 19:30 по местному времени. Последний матч подопечные Талалаева завершили вничью с «Локомотивом» - 1:1.

Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU