Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 73 человека в Самарской области

2 Июль 2020 2020-07-02T12:48:45+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых 73 заболевших по данным на сегодня, 2 июля. Общее число инфицированных в регионе достигло 4973 человек, 2834 из них выздоровели и были выписаны, еще 56 – скончались.

– 32 человека в Самаре, 13 – в Тольятти. Шестеро в Новокуйбышевске, пятеро – в Сызрани, четверо – в Чапаевске. По два заразившихся в Отрадном, Жигулевске и Безенчукском районе, по одному – в Кинеле, Октябрьске, Волжском, Елховском, Исаклинском, Ставропольском, Челно-Вершинском районах, – говорится в сообщении.

Шесть жителей региона ранее контактировали с уже заболевшими. Четыре таких человека в Самаре, по одному – в Новокуйбышевске и Ставропольском районе. У 59 пациентов коронавирус обнаружили при поставленном диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще восемь граждан не имели никаких клинических проявлений заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU