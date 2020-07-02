Туристы назвали Самару одним из самых впечатляющих российских городов

2 Июль 2020 2020-07-02T12:29:41+03:00

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Самара вошла в топ-10 российских городов, после поездок в которые у туристов остались самые яркие впечатления. Столица 63 региона расположилась на шестой строчке рейтинга. Такие данные на основе опроса пользователей соцсетей приводит сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Больше всего туристам запоминаются поездки в Санкт-Петербург (36,15%). На втором месте оказался Севастополь, он набрал 23,85% голосов. Замыкает тройку лидеров Сочи (18,46%). Самара оставила приятные воспоминания у 3,08% опрошенных. Она обогнала по ярким впечатлениям Екатеринбург, Кисловодск, Тюмень и Владивосток.

Также в список наиболее привлекательных для туристов городов вошли Казань и Калининград. Они оказались в данном рейтинге выше Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU