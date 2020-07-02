2020-07-02T14:04:21+03:00
Общество

В Самарской области пьяный водитель устроил серьезное ДТП

Водитель ВАЗа «догнал» на полном ходу КамАЗ
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться во всех деталях будут правоохранителиРазбираться во всех деталях будут правоохранителиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 1 июля, в Борском районе Самарской области произошло ДТП. 62-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по трассе. В какой-то момент он не выдержал правильную дистанцию от транспорта, который ехал в попутном направлении, и на полном ходу врезался в КамАЗ, за рулем которого был 37-летний мужчина.

– Водитель легковушки ранее был лишен прав. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ДТП пострадала 54-летняя пассажирка, она была госпитализирована, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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