Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 300 тысяч

2 Июль 2020 2020-07-02T14:00:27+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о количестве тестов, которое сделали в регионе. За минувшие сутки в губернии провели 5749 анализов на COVID-19. Их общее число достигло 303 736 штук.

– Под медицинским наблюдением остаются 470 человек. Всего в регионе 4973 заболевших. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 2083 человека, – говорится в сообщении.

За весь период в Самарской области вылечили и выписали 2834 жителя. 56 спасти не удалось – они скончались. В регионе снят ряд ограничений, однако по-прежнему сохраняется масочный режим, а также социальное дистанцирование.

Напомним, что за последние сутки в Самарской области выявили еще 73 заболевших. По количеству новых пациентов с COVID-19 лидируют Самара и Тольятти. Отметим, что в регионе уже начали испытывать препарат от коронавируса «Авифавир».

ИСТОЧНИК KP.RU