2020-07-02T13:45:49+03:00
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Студенты СамГУПС попали на стройку «Северное сияние»

Молодые люди будут помогать возводить важный объект нефтегазового комплекса
Кристина АДАЕВА
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Проводить ребят приехала председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Татьяна Бодрова. Фото: сайт Самарской ГубДумы.Проводить ребят приехала председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Татьяна Бодрова. Фото: сайт Самарской ГубДумы.
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1 июля строительный отряд «1520» Самарского государственного университета путей сообщения приступил к работе на межрегиональной студенческой стройке «Северное сияние». Этот трудовой проект находится в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе.

В этом году на строительстве объектов нефтегазового комплекса задействовано более 300 студентов из 18 регионов России. Самарскую область представляют 10 бойцов студенческого отряда «1520» СамГУПС. Студентам 1 – 4 курсов факультета «Системы обеспечения движения поездов» (СОДП) предстоит работать на объектах «Северного сияния» около двух месяцев.

- По приезду на объект все участники две недели проведут в обсервации. Живут студенты в общежитиях вахтового жилого комплекса, питание трехразовое, - рассказала комиссар штаба студенческих отрядов СамГУПС Арина Солодова. - Самарские ребята будут работать в отделе по охране труда, заниматься планированием, исполнительно-технической документацией, выполнять подсобные работы и монтаж технологических трубопроводов.

На стройку ребят провожали командир Самарского регионального отделения МООО «РСО» Сергей Пушняк, председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Татьяна Бодрова. Они пожелали успешной трудовой вахты. По традиции перед отправкой командир отряда сдал руководителю регштаба рапорт о готовности бойцов трудиться в третьем трудовом семестре. Затем прозвучала отрядная спевка под гитару.

Бойцы стройотряда СамГУПС уже имеют опыт работы на Всероссийской студенческой стройке «Космодром «Восточный». В прошлом году ребята работали в суровых условиях Якутии на Всероссийской студенческой стройке «Север». Трудовой проект «Северное сияние» функционирует с 2018 года. Его организовали Башкортостанское региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды» совместно с ПАО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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