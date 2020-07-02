2020-07-02T14:30:40+03:00
Спорт

Пляжный футбольный клуб «Динамо-Самара» подписал пять новичков

К команде присоединились российские нападающие Алексей Крутиков и Владислав Аксёнов, а также представители Белоруссии - вратарь Константин Магалецкий и универсалы Иван Константинов и Юрий Петровский.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом сезоне в Суперлиге Самару будут представлять две команды – «Крылья Советов» и «Динамо». Фото: ПФК «Динамо-Самара».В этом сезоне в Суперлиге Самару будут представлять две команды – «Крылья Советов» и «Динамо». Фото: ПФК «Динамо-Самара».
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Пляжный футбольный клуб «Динамо-Самара», который в этом сезоне дебютирует в чемпионате России, объявил о подписании пяти игроков. К команде присоединились российские нападающие Алексей Крутиков и Владислав Аксёнов и представители Белоруссии - вратарь Константин Магалецкий и универсалы Иван Константинов и Юрий Петровский.

- Уже завтра российские новички примут участие в тренировочном занятии под руководством Владислава Ракитина. Игроки же из Белоруссии пройдут обязательный двухнедельный карантин, - отметили в пресс-службе ПФК «Динамо-Самара».

Напомним, в этом сезоне в Суперлиге Самару будут представлять две команды – «Крылья Советов» и «Динамо». Предварительно, чемпионат страны стартует в середине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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