В Самаре автомобилист после ДТП устроил разборки с ножом

2 Июль 2020 2020-07-02T14:55:38+03:00

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На днях в Самаре на пересечении улиц Чекистов и Магистральной произошло необычное ДТП. Все дело в том, что после столкновения один из участников аварии начал угрожать ножом другому водителю. Задержали его сотрудники ОМОН, правда, им пришлось еще его догонять.

- Сотрудники ОМОН на транспорте возвращались после занятий на тактическом полигоне. На одном из перекрестков они заметили столкнувшиеся автомобили «МАЗ» и «Лада Приора», а рядом с ними — водителей, один из которых размахивал ножом, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

По данным правоохранителей, конфликт с помощью холодного оружия пытался решить водитель «Приоры». Мужчина, заметив стражей порядка, попытался скрыться. Сотрудники спецподразделения пустились в погоню. В итоге авто догнали, а водителя обезоружили и задержали. После этого мужчину для дальнейших разбирательств передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU