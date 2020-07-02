2020-07-02T14:55:38+03:00
Происшествия

В Самаре автомобилист после ДТП устроил разборки с ножом

Агрессивного водителя задержали сотрудники ОМОН
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автомобилист попытался скрыться, но омоновцы его догнали и задержалиАвтомобилист попытался скрыться, но омоновцы его догнали и задержалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На днях в Самаре на пересечении улиц Чекистов и Магистральной произошло необычное ДТП. Все дело в том, что после столкновения один из участников аварии начал угрожать ножом другому водителю. Задержали его сотрудники ОМОН, правда, им пришлось еще его догонять.

- Сотрудники ОМОН на транспорте возвращались после занятий на тактическом полигоне. На одном из перекрестков они заметили столкнувшиеся автомобили «МАЗ» и «Лада Приора», а рядом с ними — водителей, один из которых размахивал ножом, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

По данным правоохранителей, конфликт с помощью холодного оружия пытался решить водитель «Приоры». Мужчина, заметив стражей порядка, попытался скрыться. Сотрудники спецподразделения пустились в погоню. В итоге авто догнали, а водителя обезоружили и задержали. После этого мужчину для дальнейших разбирательств передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре автомобилист после ДТП устроил разборки с ножом
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Пляжный футбольный клуб «Динамо-Самара» подписал пять новичков
Студенты СамГУПС попали на стройку «Северное сияние»
Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 300 тысяч
В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть более 90 тысяч детей
В Самарской области пьяный водитель устроил серьезное ДТП
Туристы назвали Самару одним из самых впечатляющих российских городов
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 73 человека в Самарской области
В тренерском штабе «Крыльев Советов» появился новый помощник
В Самаре в ТЦ «Гудок» откроют крытый скейт-парк
Тольяттинский «Акрон» объявил соперников на сборе в Крымске
В Самарской области начали испытывать препарат от коронавируса «Авифавир»
Минувшей ночью в Самарской области снова было аномально холодно
В Самарской области выбрали лучших исполнителей песенного марафона «Голоса Победы»
В Самарской области еще 73 человека заболели коронавирусом
Сегодня в Самарской области стартует Грушинский фестиваль