За сутки в Самарской области от коронавируса излечились 29 человек

2 Июль 2020 2020-07-02T16:16:47+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о выздоровевших пациентах за минувшие сутки. На сегодняшний день в регионе 4973 заболевших вирусом.

– 14 человек в Самаре и Тольятти завершили амбулаторное лечение. Еще 15 человек были выписаны из стационаров тех же городов. Общее число выздоровевших в области достигло 2834 человек, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Самарской области остаются 2083 человека. За сегодняшний день было выявлено еще 73 заболевших. Большинство из них снова в Самаре. За весь период не удалось спасти 56 человек – они скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU