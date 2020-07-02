2020-07-02T15:59:35+03:00
Новости компаний

Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100%

За июнь отделения банка посетили более 2,2 млн человек
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В Самаре, как и в Челябинске, Новосибирске, зафиксировали наибольший поток клиентовВ Самаре, как и в Челябинске, Новосибирске, зафиксировали наибольший поток клиентов
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Впервые после режима самоизоляции клиентопоток в офисах ВТБ превысил значения марта. Во второй половине июня в офисах ВТБ ежедневно обслуживались около 115 тысяч человек, превысив среднее значение марта и на 30% больше мая. Всего за июнь число клиентов, посетивших офисы ВТБ, превысило 2,2 млн человек, это соответствует аналогичному периоду прошлого года и показателю текущего марта, а также вдвое больше значений апреля и мая.

В связи со смягчением режима самоизоляции клиентопоток в офисах ВТБ в большинстве регионов полностью достиг уровня начала года. С 15 июня число клиентов, посещающих отделения ВТБ, ежедневно составляло 115 тыс. человек, что уже превышает аналогичный показатель марта - тогда он составлял 114,5 тыс., в феврале 114,2 тыс. По сравнению с маем клиентопоток вырос более чем на 30%.

Среди регионов наибольший клиентопоток в июне зафиксирован в Самаре, Челябинске и Новосибирске. В июне клиенты стали гораздо активнее посещать банк для оформления необходимых продуктов и услуг. Еженедельно нагрузка на сотрудников увеличивалась на 10%. Клиенты не изменили продуктовых предпочтений при обслуживании в офисе. Как и ранее, наиболее востребованными услугами являются проведение ипотечных сделок, оформление кредитов наличными и автокредитов. Повышенный спрос наблюдается на консультации по инвестиционным продуктам.

«Каждую неделю мы видим серьезный рост клиентопотока в отделениях. На прошлой неделе число посетителей офисов ВТБ впервые превысило аналогичный показатель периода до пандемии. Сегодня с нагрузкой свыше 100% работают более 25% наших офисов. Это готовит о том, что потребность населения в финансовых услугах полностью восстановилась. Во многом этому способствует значительное смягчение режима изоляции в части российских регионов», - отмечает руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

На сегодняшний день ВТБ открыл свои офисы в 435 из 438 городов присутствия, всего работает 1368 отделений, что составляет 95% от общего количества точек продаж. При этом большинство операций по-прежнему доступно клиентам ВТБ удаленно: в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн, на сайте.

В отделениях ВТБ в течение дня проводится усиленная санитарная обработка, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников банк по-прежнему просит всех посетителей придерживаться основных правил личной гигиены и соблюдать режим ношения масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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