В Самаре с 1 июля изменились тарифы на электроэнергию
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» информирует потребителей о предстоящем изменении тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 1 июля 2020 года (Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 05.12.2019 №502).
С новыми тарифами, действующими с 1 июля 2020 года, можно ознакомиться на сайте АО «СамГЭС» samges.ru в разделе «Тарифы и нормативы потребления».
Передайте показания прибора учета в июне 2020 года и полностью оплатите потребленную электроэнергию по старому тарифу.
Для оплаты электроэнергии и передачи показаний дистанционно рекомендуем воспользоваться сервисом Личный кабинет на samges.ru или мобильным приложением (доступно в App Store и Google Play).
АО «СамГЭС» благодарит всех добросовестных потребителей и выражает признательность за надежное сотрудничество!
ИСТОЧНИК KP.RU