2020-07-02T16:13:41+03:00
Общество

В Самаре с 1 июля изменились тарифы на электроэнергию

Рассказываем, сколько теперь будет стоить свет
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Сколько будет стоить электроэнергияСколько будет стоить электроэнергия
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Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» информирует потребителей о предстоящем изменении тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 1 июля 2020 года (Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 05.12.2019 №502).

С новыми тарифами, действующими с 1 июля 2020 года, можно ознакомиться на сайте АО «СамГЭС» samges.ru в разделе «Тарифы и нормативы потребления».

Передайте показания прибора учета в июне 2020 года и полностью оплатите потребленную электроэнергию по старому тарифу.

Для оплаты электроэнергии и передачи показаний дистанционно рекомендуем воспользоваться сервисом Личный кабинет на samges.ru или мобильным приложением (доступно в App Store и Google Play).

АО «СамГЭС» благодарит всех добросовестных потребителей и выражает признательность за надежное сотрудничество!

ИСТОЧНИК KP.RU

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