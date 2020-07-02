2020-07-02T16:22:21+03:00
Общество

В семьи с детьми-инвалидами придут бесплатные няни

Помощь родителям окажут волонтеры проекта "Добрая Ценная Помощь"
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В Самаре семьям с детьми-инвалидами помогутВ Самаре семьям с детьми-инвалидами помогут
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В Самаре начинают работать добровольцы, которые будут помогать семьям, где воспитывают детей с инвалидностью. Этот проект реализует благотворительный фонд «Источник Веры» при поддержке Фонда Президентских грантов. Няни по уходу за детьми будет приходить в семьи и освобождать ухаживающего родителя на 4 часа в день 2 раз в неделю.

Также в рамках проекта "Добрая Ценная Помощь", няни прослушают лекции по кормлению, перемещению, играм особенных детей. Лекции пройдут на специальных семинарах психолога, игрового терапевта, педагога-олигофрена.

– Мы хотим эмоционально и психологически разгрузить родителей, а детям дать возможность общения. Ведь такие дети живут в замкнутом пространстве и теряют навык общения, социализации, - отмечает руководитель фонда «Источник Веры» Вера Виноградова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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