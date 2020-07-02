В Самаре разыскивают водителя, который сбил 73-летнюю пенсионерку и скрылся

2 Июль 2020 2020-07-02T16:18:13+03:00

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В конце июня, в Самаре произошло ДТП в Красноглинском районе города. Неизвестный водитель, который предположительно был мужчиной, сдавал задним ходом во дворе дома №48 по улице С.Лазо. Там он не заметил и сбил старушку.

– После ДТП автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав необходимую помощь. 73-летней пострадавшей пришлось самостоятельно вызывать и дожидаться приезда медиков. Ей было назначено амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители собирают всю необходимую информацию о случившемся, изучают видеозаписи с камер наблюдения. Всех, кто располагает какой-либо информацией или знает причастных к происшествию, просят обратиться в отделение полиции или по телефону 020.

ИСТОЧНИК KP.RU